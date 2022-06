«Shakira n’est plus en Espagne», avoue une proche

La séparation entre le couple a pris tout le monde dans la presse rose au dépourvu, car personne n’aurait pu prévoir que Shakira et Piqué pourraient se retrouver en crise. Il y a quelques jours, la rupture des deux est devenue officielle et le cercle le plus intime de la chanteuse a rompu son silence avec quelques déclarations

La semaine dernière ce message, «Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons», était le seul message qu’ont pu lire Shakira et Gerard Piqué, qui ont également demandé du respect pour les deux enfants qu’ils avaient en commun, Milan et Sasha.

Les premières déclarations sont venues de l’environnement de Shakira qui ont révélé la situation de la chanteuse, comment et où elle se trouve. Lucy Mebarak , soeur de l’artiste colombien, a avoué que la séparation entre Shakira et le footballeur Gerard Piqué était «peut-être prévisible».

Cependant, Lucy Mebarak a révélé qu’elle n’avait pas encore pu voir sa soeur : «Je ne l’ai pas vue, je n’habite pas en Espagne . Je ne sais toujours rien». De plus, Lucy a précisé que sa sœur «se remet et est hors d’Espagne».

L’artiste a préféré s’éloigner du bruit et a quitté l’Espagne. L’information qui a commencé à circuler autour du couple était basée sur un article dans les médias qui soulignait que Piqué avait déménagé dans une résidence du centre de Barcelone. Il est également lié à une étudiante de 20 ans et hôtesse d’événements.