Shakira : mauvaise nouvelle pour la chanteuse et l’ex de Gerard Piqué

En novembre 2010 et pour un match amical entre le Portugal et l’Espagne, Cristiano Ronaldo inscrit ce qui aurait été le plus beau but de toute sa carrière. Oui, en 2010 et alors qu’il avait déjà 25 ans, en pleine floraison, à ses débuts au Real Madrid. C’était un but spectaculaire contre le nouveau champion du monde, mais tout a été gâché. Ou plutôt, quelqu’un l’a foutu.

«Le coupable» était un de ses collègues, Luís Carlos Almeida da Cunha, également connu sous le nom de Nani. Cristiano était parti du côté gauche, comme à son habitude, il avait déjoué Piqué en vitesse, battu Puyol et quand il avait eu un millimètre d’espace, il avait envoyé le ballon sur Casillas, son coéquipier madrilène. C’était un succès. Et il l’a même fêté.

Le meilleur «sans but» de la carrière de Cristiano

Mais quelques instants plus tard, il était furieux. L’arbitre avait signalé un hors-jeu. De qui? C’était de Nani, le dernier qui a touché le ballon alors qu’il était encore en l’air et n’était pas entré. Si Nani n’y avait pas touché, cela aurait été un but légal.

Mais non. Et Christian a explosé, comme on le voit dans la vidéo. Le jeu est célèbre et marqué par le joueur de Manchester United, qui s’est excusé pendant des années, comme en 2020.

«Je pense qu’il s’est fâché contre l’arbitre», a déclaré Nani dans un podcast: «Tout le monde l’a mal compris, il (Cristiano) était en colère contre l’arbitre parce que le ballon était déjà dedans et ils ont pris une mauvaise décision. Imaginez si le ballon n’avait pas. Je n’étais pas entré et je n’y ai pas touché. Je n’étais pas déplacé, si vous voyez la vidéo. Évidemment, je n’avais pas l’intention de lui enlever le but. À ce moment-là, je lui ai dit que j’étais désolé parce qu’il était un beau but.»

Cristiano Ronaldo a explosé après l’annulation du but.

Nani a poursuivi: «Pour moi, ce but existe toujours, il suffit de couper la partie où je touche le ballon. Dieu merci, il n’a pas besoin de ce but pour être qui il est. Il a tellement de buts à choisir et à apprécier sa carrière.»

Cependant, une partie de la faute revient à l’attaquant, qui a été un grand coéquipier de CR7 tout au long de sa carrière en équipe nationale portugaise. Dans une interview pour Oh My Goal en 2019, Nani s’est sentie coupable.

«C’était un moment où j’étais trop rapide. Ce n’est pas une excuse parce que, après l’avoir vu, je me suis dit : ‘Wow, quelle erreur j’ai commise.’ Parce que j’ai tué un beau but, un des plus beaux buts. a besoin de ce but. Il peut en choisir plusieurs. J’ai marqué un beau but lors d’un match fantastique contre l’Espagne. Le but, pour moi, est toujours là. Je n’étais pas déplacé et le ballon était déjà dedans.»

Qu’est-il arrivé à Cristiano après ?

Eh bien, comme nous l’avons écrit ci-dessus, Cristiano Ronaldo et Nani ont été d’excellents coéquipiers, d’abord à United, et pendant de nombreuses années dans l’équipe du Portugal :

«Je lui ai dit que j’avais tort. J’aurais dû jeter la tête en arrière ou quelque chose comme ça. Mais j’étais si lent, tout était si rapide, que j’ai touché le ballon. Mais personne ne le comprendra de cette façon. Ils diront seulement que j’ai gâché le but de Cristiano. Mais, comme je l’ai dit, Cristiano n’a pas du tout besoin de ce but, parce que il a tout. dans la vie, il a tout gagné. Ce n’est pas à cause de cet objectif qu’il va cesser d’être le meilleur du monde».