Shakira : l’identité de l’étudiante universitaire avec qui Gerard Piqué a été infidèle est révélée

La troisième est la discorde, elle est une étudiante de 23 ans en relations publiques dans une université de Barcelone.

Le 4 juin, Gerard Piqué et Shakira ont annoncé via leurs réseaux sociaux que chacun suivait des chemins séparés, mais ils n’ont pas détaillé les raisons de la rupture, alors on a dit que le footballeur était infidèle, et c’est jusqu’à maintenant qu’un Britannique journal donne des détails sur le troisième en discorde.

Selon The Sun, Gerard Piqué a rompu sa relation de 12 ans avec Shakira depuis qu’il a une liaison avec une étudiante en relations publiques de 23 ans nommée Carla Chia Martí, avec qui il sort depuis plusieurs mois.

«Gérard et Carla se voient depuis des mois. C’est une étudiante qui travaille également pour lui dans son bureau, organisant des événements. Ils sont restés silencieux sur leur relation, mais tout le monde autour d’eux sait ce qui se passe», a confié une source proche de la jeune femme de 12 ans la cadette de Piqué.

L’étudiante universitaire de Barcelone aurait rencontré l’athlète lorsqu’elle travaillait comme serveuse à La Traviesa, un lieu très célèbre pour une boîte de nuit. On dit que Piqué et Chia Martí y auraient eu leurs premières rencontres amoureuses.

«On pense qu’il a rencontré Piqué alors qu’il travaillait sur des événements dans sa société de production Kosmos», a détaillé The Sun.

Carla Chia Martí a cessé de travailler au bar de la rue Tusset et a rejoint la société Kosmos, propriété du footballeur. Le couple y entretient une relation de travail très discrète. Elle a annulé ses comptes sur les réseaux sociaux.