Shakira : l’ex femme de Gerard Piqué est en deuil

Shakira traverse l’un des moments les plus difficiles de sa vie personnelle. Elle s’est séparée de Gerard Piqué après plus de dix ans ensemble et a fondé une famille avec deux enfants, son père est très malade, elle a des problèmes juridiques et maintenant elle a été vue à un enterrement vêtue de deuil.

La chanteuse Colombienne n’a cessé d’être persécuté par les fans et les médias depuis que la rupture était connue, soi-disant due aux infidélités du footballeur espagnol.

Lui, en revanche, est déjà aperçu avec sa nouvelle petite amie, Clara Chía Martí tandis que Shakira s’occupe de ses deux enfants entre Miami et l’Espagne.

Récemment, un jour où Piqué est sorti en amoureux, Shakira a été aperçue à un enterrement pour accompagner une personne proche qui a malheureusement perdu son père.

L’interprète de «Te Felicito» a gardé un secret total avec le sujet et n’a même pas donné de signes de ce qui se passe après la rupture avec son partenaire depuis tant d’années.

Elle préfère se concentrer sur les affaires familiales et a accompagné la femme de l’ancien footballeur, Rossana Kluivert, qui est dans un moment de profonde tristesse après la mort de son père.

On dit que ce sont des amis communs qu’il avait avec Gérard Piqué mais il n’a pas assisté à la cérémonie pour les accompagner.

«Don Jorge Ana Lima, pendant tant d’années, nous avons vécu ensemble et partagé tant d’amour. Le cœur brisé, mais honoré de t’avoir eu comme beau-père. Jusqu’à ce que nous nous revoyions», a écrit Patrick Kluivert sur son compte Instagram officiel accompagnant une photographie où il est vu avec le père de sa femme.

Shakira est venue les accompagner dans ce moment très difficile vêtue d’une tenue noire, désolée et sans une goutte de maquillage. Il semble qu’il pleuve sur lui, mais j’espère que bientôt tout sera réglé et qu’il pourra retrouver sa paix et sa stabilité émotionnelle.