Shakira : l’ex de Gerard Piqué pourrait attendre un an pour emmener ses enfants à Miami

La chanteuse n’arrive pas à s’entendre avec Gerard Piqué sur la garde de ses enfants. En plus d’atteindre les tribunaux, le chanteur ne pouvait pas les prendre pour le moment

Shakira et Gerard Piqué ne sont pas encore parvenus à un accord sur la garde de leurs enfants, Sasha et Milan, on pense donc qu’il est encore loin d’atteindre un terrain d’entente, on pense donc qu’ils devront voir leurs visages devant les tribunaux, même si c’est quelque chose qu’ils essaient d’éviter.

«Il n’y a pas d’accord réglementaire ni aucun type d’accord entre Piqué et Shakira , les cabinets d’avocats disent qu’il n’y a pas d’accord pour le moment», a déclaré le paparazzi Jordi Martín via l’émission «El gordo y la flaca».

L’idée d’emmener Shakira à Miami pour leurs enfants pourrait être loin d’être réalisée

Shakira poursuit l’idée de quitter Barcelone avec ses enfants et de les emmener à Miami, mais Piqué n’est pas d’accord avec l’idée, puisque Milan et Sasha y ont vécu toute leur vie ; en plus il est là.

«Piqué s’y oppose parce que ses racines familiales , ses amis et ses activités sont ici et qu’il ne va pas aller à Miami. Shakira a eu ça très compliqué parce que les enfants avaient déjà commencé cette année scolaire», un argument en faveur de le footballeur.

Shakira devra attendre une année entière pour pouvoir emmener ses enfants à Miami, puisque, apparemment, Piqué aurait une offre pour jouer pour une équipe basée à Miami.