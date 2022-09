Shakira : le plan qu’elle a au cas où Gerard Piqué ne signerait pas la garde de ses enfants

Apparemment les détectives privés qu’il a engagés pour suivre Gerard Piqué lui auraient remis une vidéo.

Au cours des dernières heures, il est apparu que Shakira et Gerard Piqué se sont rencontrés pour parvenir à un accord sur la garde de leurs enfants Sasha et Milan, mais au cours des dernières heures, il est apparu qu’il n’y avait pas d’accord et le joueur s’est brusquement retiré de la réunion.

Rappelons que Shakira est plus que convaincue de déménager à Miami avec ses enfants , car là-bas, elle a plusieurs amis qui lui apporteront leur soutien et elle pourrait aussi se reposer au moins un peu du harcèlement de la presse qu’elle subit à Barcelone.

Shakira possède une immense propriété à Miami située sur la North Bay Road Drive de la ville américaine. Le chanteur l’a acheté en 2001 et serait prêt à le mettre en conditions pour y vivre avec Sasha et Milan.

Il est évalué à 14,6 millions de dollars et compte six chambres, sept salles de bains et une immense piscine au milieu d’un jardin.

Que se passera-t-il si Gérard Piqué ne lui accorde pas la garde de ses enfants ?

Au cas où Gerard Piqué ne signerait pas pour Shakira la garde de leurs enfants, la chanteuse a déjà un plan en tête. Apparemment, l’artiste a engagé des détectives privés pour suivre les mouvements du joueur et ils lui auraient remis une vidéo dans laquelle le footballeur roule à grande vitesse avec Milan à bord.

La vérité est que ce serait un problème juridique pour Gerard Piqué car l’enfant qui est sur le siège passager pendant que son père accélère et passe au feu rouge a 9 ans et est plus jeune. Shakira fait enregistrer cette vidéo pour la présenter à la justice si nécessaire.