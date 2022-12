Shakira lance une déclaration sévère pour stopper les dernières rumeurs

Selon ‘Socialité’, la chanteuse a envoyé une déclaration à la presse pour leur demander d’arrêter les spéculations sur son statut sentimental.

Shakira a fait un pas en avant pour démentir les rumeurs qui la liaient ces derniers jours à Gorka Ezkurdia, son moniteur de surf. Comme le souligne Socialité, la chanteuse a envoyé une déclaration aux médias dans laquelle elle demande que les spéculations sur son état sentimental actuel cessent.

«Par respect pour mes enfants et le moment de vulnérabilité qu’ils traversent, je demande aux médias d’arrêter les spéculations. Je n’ai pas de partenaire et pas d’illusion autre que de me consacrer entièrement à mes enfants et à leur bien-être», aurait envoyé le Colombien à l’émission Telecinco et à d’autres médias.

Et c’est que ces derniers jours la presse s’était fait l’écho d’une possible relation entre elle et son professeur de surf, un mannequin basque de 25 ans, avec qui elle enseignerait depuis 2020 dans le nord de l’Espagne.

Avec cette déclaration, la chanteuse arrête les spéculations sur une nouvelle illusion, après avoir mis fin à sa relation avec Gerard Piqué, qui a déjà refait sa vie avec Clara Chía

Ratification de l’accord devant le tribunal

Cette semaine, Shakira et Piqué se sont rendus au tribunal de première instance et famille n° 18 de Barcelone pour ratifier l’accord conclu en novembre dernier concernant la garde de leurs deux enfants (Milan et Sasha).

«Nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants et qui sera ratifié en justice, dans le cadre d’un processus purement formel», indique la lettre partagée par les parents.

Pour éviter tout type de contact, son entourage a assuré avoir signé l’accord séparément, un pacte qui donne à la Colombienne la liberté de se déplacer avec ses enfants à Miami, comme elle le souhaitait.