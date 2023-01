Shakira : l’accord millionnaire qu’elle aurait avec son ex-beau-frère pour protéger sa vie privée

L’ex-partenaire de sa sœur dans le passé a parlé des escroqueries présumées que la Colombienne aurait commises.

Shakira laisse derrière elle 2022, qui fut l’une de ses années les plus compliquées, en raison de ses démêlés avec le fisc espagnol, de la santé délicate de son père et de sa séparation amoureuse avec le père de ses enfants, Gerard Piqué.

Et il fait ses valises pour déménager à Miami, un endroit où il continuera d’augmenter le succès et la fortune que lui apportent ses singles, «Monotonía» et «Te felicito».

Cependant, avant de déménager aux États-Unis avec ses enfants, Sasha et Milan, la Colombienne souhaite quitter, tout ficelé» en Espagne pour commencer sa nouvelle vie en Amérique du Nord du bon pied, donc en plus de régler le problème avec The Le procureur espagnol doit également résoudre un problème avec un ancien parent.

C’était dans l’émission espagnole, Save me, où le journaliste Kike Calleja a révélé cette note qu’elle n’a rien à voir avec Gerard Piqué.

«Il appartient à un ancien membre de la famille, son ex-beau-frère Roberto García, qui avait une relation avec sa sœur Lucila. Selon Roberto, Lucila l’a abandonné, est allé à Barranquilla et une grosse somme d’argent a disparu qui il a investi dans certaines choses que la famille de Shakira lui a dit d’investir, et il s’est senti trompé.»

Face à cette prétendue trahison de sa sœur et pour éviter plus de commérages à ce stade de sa vie : «Shakira a pris la décision de conclure un accord à un million de dollars avec Roberto… C’était une réunion qui s’est terminée il y a quelques jours dans le Îles Canaries. Elle ne s’est pas présentée physiquement», a révélé le chauffeur.

Roberto García ne pourra plus parler de Shakira

«En échange de ce que Roberto ne parle jamais publiquement de la famille», a déclaré Roberto Calleja. «Il a dû livrer des documents compromettants de la famille qui pourraient donner beaucoup à dire et qui démontreraient tout ce qu’il a dit il y a cette fois.»

Et c’est que l’ex-compagne de la sœur de Shakira a affirmé que le Colombien aurait escroqué plusieurs ONG pour leurs propres intérêts. Cependant, après cet accord millionnaire, Roberto García ne pourra plus parler de son ancienne famille.