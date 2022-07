Shakira : la star prête à révéler les secrets de Piqué pour prendre la garde de ses enfants

Jennifer Lopez et Ben Affleck auraient trouvé leur nid d’amour à Beverly Hills. Un manoir dans lequel les Bennifer 2.0 pourraient commencer leur nouvelle vie ensemble deux mois après avoir annoncé leurs fiançailles.

On suppose que le couple aurait pu acquérir ce manoir spectaculaire d’une valeur de 56 millions d’euros, qui appartenait autrefois à l’ex-fiancé de Mariah Carey, le milliardaire australien James Packer.

Et qui répond à tous les besoins et services pour recevoir les enfants des deux. Max et Emme, les jumeaux de 14 ans de Jennifer avec son ex, Marc Anthony, et Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans, les enfants de Ben avec Jennifer Garner.

Mais apparemment, le couple le plus célèbre d’Hollywood a non seulement acheté le plus luxueux et le plus cher, mais aussi ce dimanche, ils ont pris le temps de chercher des soldes et des antiquités pour leur prochaine maison.

Les tourtereaux ont été repérés au marché aux puces Melrose Trading Post à Los Angeles où Beniffer 2.0 a publiquement montré leur amour.

J.Lo portait un haut à col roulé noir avec une longue jupe fluide avec des panneaux multicolores et une paire d’espadrilles compensées noires à lanières.

Alors que Ben Affleck portait un look décontracté avec une chemise blanche et un jean, alors qu’il utilisait un masque transparent pour se protéger du Covid-19

Le couple n’y est pas allé seul car ils étaient accompagnés de leurs enfants Samuel et Emme. Alors que samedi, le couple a été aperçu en train de magasiner des voitures de luxe chez le concessionnaire Rolls-Royce Motor Cars à Beverly Hills.