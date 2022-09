Shakira : la réaction de sa mère à la nouvelle romance entre Gerard Piqué et Clara Chía

Nidia Ripoll aurait pris la parole devant la démonstration publique d’affection du footballeur espagnol avec sa compagne.

Gerard Piqué est toujours dans l’œil du cyclone après que les premières images révélant sa nouvelle relation ont fuité, deux mois après avoir annoncé sa rupture officielle avec Shakira.

Sur les photos publiées par le magazine Hola!, on peut voir le footballeur barcelonais arriver main dans la main avec Clara Chía Martí au mariage de l’un de ses meilleurs amis, preuve convaincante que leur idylle n’est pas éphémère.

Compte tenu de cela, il a été révélé quelle a été la réaction de la mère de Shakira, Nidia Ripoll , qui il y a quelques semaines avait déclaré qu’elle espérait que sa fille et l’Espagnol se réconcilieraient.

Selon le journaliste espagnol Marc Leirado de l’émission America TV, la mère du chanteur colombien est déçue par ce qui s’est passé avec Gerard Piqué et la manière dont elle s’est exposée à la jeune fille de 23 ans.

«La mère de Shakira voulait qu’ils reviennent, mais il l’a frappée fort en officialisant cela avec Clara Chía», a-t- il déclaré.

De même, le communicant a révélé que l’interprète de “Je t’ai félicité” pourrait exercer des représailles contre son ex pour avoir officiellement présenté Clara Chía à Milan et Sasha, puisque le premier accord qu’ils avaient était de ne pas impliquer leurs enfants avec des tiers.

Rappelons que la journaliste Adriana Dorronsoro a assuré dans «Le programme d’été» que la petite amie de la star barcelonaise vivait avec les enfants depuis un certain temps et non ces dernières semaines comme cela avait été spéculé.

«Clara a rencontré les enfants de Piqué avant l’événement gamer… C’était surtout frappant que c’est vrai que les deux étaient très retenus car à ce moment-là on ne savait pas qu’ils étaient ensemble, il n’y avait aucun signe d’affection, mais que Clara était la seule qui était chargé de s’occuper des enfants», a-t-il expliqué.