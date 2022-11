Shakira : la réaction de la chanteuse  après l’annonce du retrait de Gerard Piqué

Gerard Piqué a surpris les habitants et les étrangers avec des nouvelles inattendues. Via ses réseaux sociaux et sans préavis, le Catalan a annoncé sa retraite du football.

Il l’a fait avec une vidéo émouvante d’environ deux minutes dans laquelle il passe en revue certains des moments les plus marquants de sa carrière, mais dans laquelle il a également sauvé des images inédites de son enfance et de sa jeunesse.

Une vidéo qui se terminait par une promesse : «Je reviendrai», même si pour le moment on ne sait pas à quoi ressemblera son retour. Ce sera ce samedi quand, après une étape compliquée à tous les niveaux, tant professionnel que personnel, l’athlète disputera son dernier match au Camp Nou, face à Almería.

Bien que peu de détails soient ressortis de cette vidéo, on sait que l’athlète a réalisé le développement de ce projet dans le plus grand secret. C’est sa propre entreprise, Kosmos, qui a été chargée de la réalisation, même si, comme on le sait, peu de gens le savaient vraiment à cause de la vidéo.

À cela, il faut ajouter que le conseil d’administration du Barcelona Football Club n’était pas au courant que l’athlète allait partager la vidéo jusqu’à quelques minutes avant que Gerard Piqué ne la publie sur son profil de réseau social.

Quelques heures seulement après que l’athlète a annoncé la nouvelle, l’artiste a poursuivi sa routine habituelle. La Colombienne a quitté son domicile à Barcelone tôt le matin en compagnie de son frère, qui a toujours été l’un de ses meilleurs supporters.

Au volant du véhicule et sans maquillage, la chanteuse n’a pas voulu faire de déclarations aux journalistes qui l’attendaient aux portes de sa maison pour l’interroger non seulement sur l’annonce de son compagnon ces dernières années, mais aussi sur leur accord. de séparation et la situation de son père.

Alors que Shakira a quitté la maison avec son frère, Gerard Piqué a également maintenu sa routine normale et a assisté à l’entraînement, qui à cette occasion s’est tenu au Camp Nou, où sera également prise la photo de famille de la saison. L’attente pour le match de samedi est grande, à tel point qu’il n’y a plus de billets disponibles.

Les derniers temps ont été assez compliqués pour Shakira. A la rupture avec Gérard Piqué et tout ce que suppose une séparation avec mineurs entre-temps s’ajoutent ses déboires avec le Trésor, ainsi que la santé délicate de son père, admis depuis peu. L’artiste est très attachée à sa famille, qui est également devenue son grand soutien dans cette étape délicate.