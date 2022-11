Shakira : la raison surprenante pour laquelle elle n’a pas voulu épouser Gerard Piqué

Shakira et Gerard Piqué se sont rencontrés peu avant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, alors qu’il faisait partie du clip vidéo de Waka Waka (This Time for Africa), la chanson officielle du tournoi. A cette époque, elle était en couple avec Antonio de la Rúa et à l’époque, elle avait annoncé sa rupture.

«Nous considérons cette séparation comme temporaire et comme une période de croissance individuelle alors que nous continuons à être partenaires dans nos affaires et nos vies professionnelles», a révélé le chanteuse Colombienne.

La vérité est que son cœur appartenait déjà à un autre homme et que sa séparation avec le fils de l’ancien président de la République argentine n’était pas temporaire.

En 2011, le footballeur espagnol a officialisé leur relation. De leur amour, Sasha Piqué Mebarak et Milan Piqué Mebarak sont venus au monde. Bien que tout semblait bien se passer, il y a quelques mois, le duo a confirmé qu’ils se séparaient et tout indiquait que c’était dû à une infidélité de la part de Piqué.

Mais pourquoi, après tant d’années passées ensemble, ne se sont-ils pas mariés ? En 2020, lors d’une interview accordée à 60 minutes, Shakira en révélait la surprenante raison.

«Le mariage me fait très peur, je ne veux pas qu’il me voie comme sa femme, je préfère qu’il me voie comme sa petite amie, son amante, un peu comme le fruit défendu», a déclaré l’interprète de Barefoot Feet.

Et sur le sujet, il s’est aussi exprimé à l’époque. «C’est sa mentalité, j’aime comment nous sommes maintenant. Nous avons deux enfants, 9 et 11 ans, nous nous débrouillons bien en couple, nous n’avons pas besoin d’être mariés», a avoué Piqué en dialogue avec Gary Neville pour Le chevauchement.