Shakira : la petite amie de Piqué, Clara Chía le copierait même dans le vestiaire

La jeune femme avait supprimé son profil Instagram pour préserver son identité lorsque des spéculations ont commencé sur une nouvelle relation avec le joueur du Barça.

Le nom de Clara Chía Martí occupe depuis plusieurs semaines les gros titres de la presse du monde entier, du Royaume-Uni à l’Amérique latine et bien sûr aussi en Espagne.

Et qu’elle et Gerard Piqué ont tenté de préserver leur identité lorsque des rumeurs d’une éventuelle relation ont commencé au milieu de la séparation médiatique du footballeur et de Shakira.

La jeune femme a supprimé ses profils sur les réseaux sociaux, mais le tabloïd britannique The Sun a finalement réussi à nommer la nouvelle illusion du joueur du FC Barcelone.

Maintenant que le temps a passé, les choses avec Shakira sont sur le point d’aller au tribunal et Piqué n’essaie plus de cacher leur relation.

Il y a quelques jours, nous avons pu le voir embrasser Clara en public lors d’un concert de Dani Martín dans le nord de la Catalogne et peu de temps après, tous deux ont assisté au mariage d’un grand ami du joueur main dans la main.

Mais la preuve qu’ils ne se cachent plus est venue sur les réseaux sociaux : Clara Chía a rouvert un profil sur Instagram et Piqué fait déjà partie de ses followers .

Le profil avec le nom de ClaraChia5 est privé, il n’a que quatre publications et les compteurs avec les comptes qu’elle suit et qui la suivent reflètent le même nombre : 177. Avec la confirmation qu’il s’agit de son profil officiel après.

Après d’innombrables faux comptes ont créée sous son nom, Clara aura la lourde tâche de filtrer les milliers de demandes de suivi qu’elle recevra au cours des prochains jours.

Un suivi qui vient après la déclaration de Piqué

Le geste de Piqué intervient quelques jours seulement après avoir publié une déclaration énergique annonçant des mesures légales et condamnant les persécutions dont il a fait l’objet, mettant même en danger le bien-être de ses enfants.

Après le premier jour d’école pour Milan et Sasha, le footballeur barcelonais a explosé en voyant que des paparazzi étaient également postés aux portes de l’école.

«La surveillance de certains médias et paparazzis a été continue, voyant notre client obligé de modifier son quotidien dans le seul but de protéger ses enfants, sa famille et son environnement le plus proche», a-t-il assuré.

En outre, il a souligné que ces dernières semaines «il y a eu des ingérences qui dépassent les limites de la légalité, pour lesquelles notre client a été contraint de demander des mesures conservatoires d’éloignement et d’intenter une action en justice contre ceux qui altèrent sa vie familiale et violent les droits de leurs enfants».