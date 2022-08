Shakira : la chanteuse retire Gerard Piqué de sa vie et de ses réseaux sociaux (photo)

Depuis le 4 juin dernier, date à laquelle la séparation entre Shakira et Gerard Piqué a été annoncée, la polémique n’a pas cessé et les spéculations sur les raisons de leur séparation , après 12 ans de vie commune, s’intensifient de plus en plus.

Maintenant, de nouvelles informations émergent, après que la Colombienne ait supprimé de son Instagram, dans lequel elle compte plus de 76 millions de followers, certaines photos sur lesquelles elle apparaît avec le footballeur, bien que je garde quelques moments mémorables.

Les internautes ont pris connaissance de cette purge, qui ont immédiatement partagé les faits, dans lesquels l’interprète a mis en lumière certains souvenirs, comme l’image publiée le jour de la Saint-Valentin 2022, qui a reçu plus de deux millions de likes.

Une autre était celle qu’il a postée le 31 décembre 2021, dans laquelle il apparaît en train de donner un tendre baiser au footballeur, ainsi que le 1er novembre, dans laquelle le désormais ex-partenaire pose déguisé pour Halloween.

Face à cette purge sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées, car certains internautes considèrent que la Colombienne devrait supprimer toutes les images de son ex, tandis que d’autres soulignent qu’elle devrait les conserver, puisqu’elles font partie de sa vie. A noter que les célébrités se suivent sur leur profil Instagram.