Shakira : la chanteuse prend la décision qui ruine les parents de Gerard Piqué

Il est plus que clair que le lien entre Shakira et la famille de Gerard Piqué est complètement rompu, d’autant plus que la chanson que le chanteur a faite avec Bizarrap a été révélée où elle coule complètement le footballeur et Clara Chía, sa petite amie.

En ce moment, Shakira est à Barcelone avec ses enfants, ce à quoi elle ne s’attendait pas, car à cette époque, elle avait prévu de vivre à Miami, ce qu’elle ne pouvait pas faire en raison de la santé de son père. Cela signifie qu’il continue à vivre à côté des parents de Piqué.

Maintenant, ce que l’on sait, c’est que Shakira a non seulement publié son thème musical, mais qu’elle a pris une mesure assez unique contre ses ex-beaux-parents. La chanteuse a placé la forme d’une sorcière sur le balcon qui pointe vers la maison des parents de Piqué, une affaire assez unique.

Comme si cela ne suffisait pas, Europa Press s’est trouvé à proximité de la maison de l’artiste et pendant l’heure de la sieste, il a été possible d’entendre comment Shakira jouait sa chanson à plein volume, peut-être pour interrompre le reste de ses anciens beaux-parents, ce que ce qui montre que la situation s’aggrave de jour en jour.

Ils ont pris ça comme une blague

Différents membres de la famille de Gerard Piqué n’ont pas été alarmés par la chanson de Shakira. L’un de ceux qui ont pris la parole était Joan, le père du footballeur, qui a souri à la consultation des journalistes en déclarant qu’ils n’avaient aucun problème avec le chanteur au-delà des paroles.