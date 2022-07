Shakira : la chanteuse met son déménagement à Miami en danger

Près de deux semaines après le mariage soudain de Jennifer Lopez et Ben Affleck à Las Vegas, il a été révélé que l’amour du couple est apparemment inconditionnel puisqu’ils ont décidé de se marier sans signer d’accord prénuptial.

Selon les informations du site OK Magazine, les célèbres acteurs se seraient mariés sans accord préalable pour protéger leurs avoirs, malgré le fait que les revenus de JLo soient supérieurs aux siens.

On estime que la fortune de la célèbre “Bronx Diva” est évaluée à 400 millions de dollars ; tandis que celui de l’acteur oscarisé ajoute 150 millions de dollars.

Selon les médias susmentionnés, en l’absence d’un accord prénuptial, Ben Affleck serait l’un des plus avantagés au cas où leur relation ne fonctionnerait pas et qu’ils divorceraient, puisqu’il aura droit à 50 % de la fortune de la star de «Marry I».

Cependant, des sources proches du couple assurent que cela n’arrivera jamais car leur amour est vrai et tous deux apprécient tous les efforts qu’ils ont fait pour être à nouveau ensemble, après leur séparation en 2004

Tout semble indiquer qu’après s’être réconciliés l’an dernier, Ben et JLo sont plus convaincus que jamais qu’ils veulent être ensemble , former une famille solide avec leurs enfants et partager tous leurs atouts.

«Jennifer aime Ben exactement pour qui il est… Elle tire tellement plus de plaisir des choses les plus simples et les plus petites que jamais auparavant», a déclaré une source au point de vente. «Ben a tellement grandi au cours des 18 années qui se sont écoulées depuis leur première rupture.»

Jennifer Lopez et Ben Affleck planifient un deuxième mariage

C’était le samedi 16 juillet dernier, lorsque le couple s’est dit «oui» lors d’un mariage intime dans l’une des chapelles les plus célèbres de Las Vegas. Il a été mentionné que seules Emme et Seraphina, deux des filles des acteurs, ont assisté à l’événement.

Après avoir conclu leur voyage de noces à Paris, on suppose que les célébrités se marieront lors d’une plus grande cérémonie à laquelle assisteront leurs amis les plus proches et leur famille.

Les rapports indiquent que la réception aura lieu dans une propriété appartenant à l’acteur en Géorgie et se déroulera comme prévu il y a 20 ans.