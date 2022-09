Shakira : la chanteuse fait vibrer son père en lui chantant le jour de son anniversaire

La Colombienne a partagé une vidéo dans laquelle on la voit chanter «Hay amores» à son père, William Mebarak.

La journée n’a pas été facile pour Shakira depuis que sa rupture conjugale avec Gerard Piqué a été rendue publique. Une séparation survenue au milieu des rumeurs d’infidélité et aussi lors d’une grande frayeur que la chanteuse avait, après que son père, William Mebarak, ait subi une grave chute qui l’a conduit à être admis à l’hôpital.

Heureusement, le père du Colombien a réussi à récupérer et a quitté l’établissement de santé le 7 juin. Dans les semaines suivantes, Shakira a mis à jour l’état de santé de William Mebarak en partageant des vidéos des exercices que son père devait faire.

A cette occasion, son père est à nouveau le protagoniste du retour de la voix de “Je vous félicite” sur les réseaux sociaux , apparaissant dans quelques vidéos que sa fille a partagées pour célébrer son 91e anniversaire.

Dans le disque, vous pouvez voir comment Shakira chante «Hay amores» à son père. «Tu aimes ça ?», demande le Colombien , qui reçoit une réponse «oui». Puis, la voix de «La Tortura» demande : «Qui chante ?». En arrière-plan, un «Shakira» se fait entendre.

«~as A0Joyeux anniversaire au héros de ma vie. Papa, tu as passé le Covid, deux chutes et deux opérations. Ça a été beaucoup cette année et tu as toujours 91 ans, tu m’apprends la résilience et l’amour sans limite au quotidien», était le message avec le qui accompagnait la vidéo.

De plus, Shakira a mis en ligne deux photos : une avec son père et une autre dans laquelle sa mère, Nidia Ripoll, apparaît également.