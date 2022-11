Shakira : la chanteuse et l’ex de Gérard Piqué explose contre le Trésor

La chanteuse colombienne a accusé l’Agence des impôts de recourir à des choses «peu orthodoxes≥, de persécutions «inacceptables» et de porter atteinte à sa réputation.

Shakira a explosé. Le chanteur colombien s’est exprimé quatre mois après avoir appris que le parquet demandait plus de huit ans de prison pour six délits fiscaux présumés et a présenté un mémoire de défense devant le juge avec lequel il est envoyé contre l’Agence fiscale espagnole.

L’artiste est accusée d’ avoir fraudé plus de 14 millions d’euros, mais elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas résidé de façon permanente en Espagne jusqu’en 2015.et que, par conséquent, jusque-là, il n’avait aucune obligation de payer des impôts dans notre pays.

Shakira fonde sa défense sur le fait que son «travail philanthropique» l’a amenée «à voyager dans une multitude de pays» à travers le monde jusqu’à ce que, fin 2014, elle décide de s’installer dans la province de Barcelone avec son ex-partenaire Gérard Piquer.

Celui de Barranquilla assure qu’«il est inacceptable que dans mon accusation le Trésor public ne respecte pas la sécurité juridique qui doit être garantie à tout contribuable, ni mes droits fondamentaux».

Ainsi, il rejette catégoriquement les accusations d’avoir utilisé un réseau d’entreprises dans des paradis fiscaux pour dissimuler ses revenus et insiste sur le fait que son devoir était de payer des impôts aux Bahamas et non en Espagne.

De plus, dans la lettre recueillie par El Confidencial , Shakira a souligné qu’elle a toujours eu «une conduite fiscale irréprochable et n’a jamais eu de problèmes fiscaux dans aucune autre juridiction».

Dans sa déclaration, il accuse l’Agence fiscale de ne pas avoir pris en compte le mode de vie d’une star internationale ni que ce soit elle qui «en toute transparence et bonne foi» s’est déclarée résidente fiscale en Espagne coïncidant avec la scolarité de son aîné fils.

«Des méthodes inacceptables pour attaquer votre réputation»

Shakira a défendu à tout moment que dans les exercices pour lesquels elle a été accusée, elle n’a pas dépassé 183 jours de présence en Espagne qui l’obligeraient à payer des impôts sur le sol national, mais malgré cela, elle comprend qu’elle a été «sévèrement persécutée» dans le domaine criminel et médiatique en utilisant des méthodes inacceptables pour attaquer sa réputation et la forcer à parvenir à un accord».

Selon elle, elle a fourni «des données fiables qui prouvent sa vie itinérante» dans ces années-là, mais «ils entendent la présenter comme une artiste qui voulait éviter de payer des impôts dans les juridictions avec lesquelles elle avait des liens, alors que la réalité est que, depuis l’année 2011 à nos jours, a payé des impôts dans le monde entier pour un montant global qui dépasse 104 millions d’euros, dont 90 millions ont été versés au Trésor public».

Pour sa défense, Shakira affirme qu’en 2011, elle s’est produite dans plus de 17 villes lors de sa tournée internationale et a à peine passé 60 jours en Espagne, alors que l’année suivante, elle a été embauchée par NBC pour la version américaine de ‘La Voz’, pour laquelle ni a-t-il dépassé la limite de 183 jours.

C’est justement aux États-Unis qu’ils ont le pourcentage le plus élevé de leurs revenus, comme le rappelle le texte, puisque seulement 2 % d’entre eux sont nés sur le territoire espagnol.

Mais Shakira va plus loin et remet en cause la manière d’agir du Trésor, accusant l’organisation de «la violation de leurs droits fondamentaux».

Il allègue qu’ils ont violé son droit à la vie privée et à la présomption d’innocence, qu’ils ont eu recours à «des méthodes peu orthodoxes et inacceptables telles que la demande de données privées aux hôpitaux où le chanteur avait pris rendez-vous».

De plus, elle affirme qu’ils ont utilisé des paiements avec des cartes de son équipe ou de ses proches pour ajouter des jours «de présence dans ce pays», qu’ils ont créé un cirque médiatique pour nuire à son prestige et qu’ils ont interviewé des voisins d’elle ex-partenaire avec qui elle a croisé la route à quelques reprises pour continuer à ajouter des jours en Espagne.