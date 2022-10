Shakira : la chanteuse est très inquiète pour la santé de son père

La suspension de Cristiano Ronaldo continue de jaser. Après Gary Neville, c’est au tour de Emmanuel Petit de s’exprimer sur la situation accusant le joueur qu’il a eu un mauvais comportement.

Ancien international français (six buts en 63 matchs), Emmanuel Petit a critiqué le comportement de Cristiano Ronaldo. L’ancien milieu de terrain de Monaco, d’Arsenal, de Barcelone et de Chelsea n’a eu aucun mot pour l’international portugais et a estimé que CR7 c’est déjà trop à Man United.

«Ronaldo fatigue tout le monde, y compris les fans et les coéquipiers de l’équipe, et il pollue une équipe. Ils ne veulent plus être dans le même vestiaire que lui. Oui, il a eu une carrière incroyable et quand il finira ce sera unanime mais son comportement a toujours été tellement individualiste. Il doit se rendre compte qu’il n’est plus le joueur qu’il était, il a perdu son statut mais il ne l’accepte pas car son ego est trop gros pour ça. Il n’y a plus de défense possible», a lâché le Français sur RMC Sport .