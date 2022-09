Shakira : la chanteuse envoie un message caché à son ex Gérard Piqué

La Colombienne a utilisé plusieurs de ses thèmes pour envoyer des messages au footballeur depuis qu’elle l’a rencontré jusqu’à la fin de leur relation.

Plus de 90 jours se sont écoulés depuis que Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur séparation après 12 ans de relation et malgré le fait que le désormais ex-partenaire n’ait émis aucun commentaire, les spéculations sur les raisons de leur rupture ne s’arrêtent pas.

Après avoir appris que le Colombien avait interprété un duo avec Ozuna, au cours du week-end, une nouvelle version apparaît à nouveau dans laquelle il est assuré que cette chanson serait un nouvel indice pour le footballeur, avec qui la garde de leurs enfants est actuellement contestée.

Selon les utilisateurs de ce thème, le chanteur cherche à frapper Piqué là où ça fait le plus mal, ce qui pourrait avoir un grand impact sur la relation qu’il entretient actuellement avec la jeune Clara Chía Martí.

Les premières images de la nouvelle vidéo de l’auteur-compositeur-interprète ont été révélées dans lesquelles on peut voir la Colombienne prendre son cœur avec sa main, ce qui pourrait signifier un indice pour les Espagnols, après la séparation qu’ils ont vécue.

Les messages cachés dans d’autres chansons de Shakira

Bien que ce ne soit pas la première fois que l’interprète de «Pies descalzos» envoie un message dans ses paroles à son ex, car après que la prétendue infidélité de Piqué a été révélée, le message caché apparaît, qui est basé sur un robot, qui selon fans, il est utilisé pour représenter le footballeur.

Et c’est qu’à travers ses paroles, la barranquillera en a profité pour déclarer ses sentiments envers le footballeur comme dans «Je te félicite», «je suis tombée amoureuse», «Loba» et «Waka Waka», dans ces chansons la le même robot apparaît, qui, dit-on, simule Piqué, car c’était une façon dont Shakira cherchait à montrer ses sentiments.