Shakira : la chanteuse, brisée, prend une décision nécessaire à son pire moment

Shakira n’arrête pas de faire l’actualité et bien plus encore depuis la sortie de sa chanson avec Bizarrap, où elle a lancé une déclaration contre Gerard Piqué et Clara Chía. Cependant, ce n’est pas le plus gros problème du chanteur, qui doit maintenant s’occuper d’une affaire extrêmement vitale.

Pour ces dates Shakira prévoyait de s’installer à Miami avec Sasha et Milan, leurs deux enfants. Cependant, tout a été suspendu en raison des problèmes de santé de William Mebarak, le père du chanteur, qui doit rester à Barcelone puisque les médecins l’ont empêché de faire un si long voyage aux États-Unis.

D’un autre côté, Shakira a déjà entamé un plan spécial pour régler quelque chose qui la tracasse depuis longtemps : ses problèmes avec le Trésor.

L’État espagnol persécute depuis longtemps l’artiste et demande maintenant à la Cour une peine de huit ans plus une amende d’environ 20 millions d’euros.

Compte tenu de cela, Shakira est très concentrée sur la préparation, avec ses avocats, d’une stratégie qui lui permette de se débarrasser de cette situation, en tenant compte du fait qu’elle assure qu’elle est innocente, puisqu’elle affirme qu’elle n’était pas basée en Espagne même sur les dates auxquelles le paiement est réclamé.

Me repose pas

Shakira travaille d’arrache-pied pour trouver un moyen de prouver son innocence et c’est pourquoi, au-delà du succès de son thème musical, elle rencontre quotidiennement ses avocats.

La grande peur du chanteur est de se retrouver dans un procès public et de devoir marcher à la barre sous les yeux de tout le monde.