Shakira invite Piqué chez elle : voici les raisons et le jour de leur rencontre

Au lendemain de sa retraite, Gérard Piqué reçoit une invitation de Shakira. Selon la presse ibérique, les deux stars veulent se rencontrer pour enfin prendre une décision concernant la garde de leurs enfants.

Depuis qu’ils ont annoncé leur rupture en juin dernier, Shakira et Piqué ont clairement fait savoir que leur priorité était leurs deux enfants, Milan et Sasha. Cependant, ils ne sont toujours pas parvenus à trouver un accord qui empêche le chanteur colombien et l’ancien footballeur blaugrana d’aller en justice pour la garde des enfants de 9 et 7 ans.

Mais ils essaient. Selon Socialité, le Catalan et la Barranquillera se rencontreront ce lundi 7 novembre à 13h00 chez Shakira, avec l’intention de conclure un accord définitif. Tout cela arrive juste au moment où le joueur a raccroché les crampons malgré le fait qu’il lui reste un an et demi sur son contrat avec le FC Barcelone.

Comme nous le dit Informalia, la nouvelle situation de Piqué est un excellent argument en sa faveur. Sans entraînement ni jeux, il aura plus de temps pour s’occuper de ses enfants et montrer à l’interprète de Waka Waka qu’il peut être un bon père à cent pour cent.