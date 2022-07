Shakira : ils révèlent enfin celui qui a prévenue la chanteuse des infidélités de Piqué

Accompagné de sa femme, Federico Valverde a vécu des vacances cauchemardesques à Ibiza ces derniers jours.

Sa compagne, la journaliste Mina Bonino, témoigne sur les réseaux sociaux d’une soirée où elle et le joueur du Real Madrid auraient été drogués à leur insu et dépouillés à hauteur de 10 000 euros.

«Le lendemain, je ne pouvais même plus me lever. Je me sentais très mal, écrit-elle. Ils nous ont emmenés à l’hôpital pour faire des analyses aux substances. Les analyses ont montré la présence de cocaïne, de marijuana, d’ecstasy et d’amphétamines mais nous étions négatifs à tout.»

Floué, le couple a du reste été abusé par une connaissance. «Tout était très subtil pour qu’ils puissent nous dévaliser sans qu’on le sache. On a passé notre premier jour à l’hôpital. On a été volés par une connaissance qui m’a vue dormir toute nue et c’est ce qui me dérange le plus», révèle Mina Bonino. Sombre affaire…