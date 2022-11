Shakira fait la paix avec Piqué et reçoit une bonne nouvelle

L’artiste, qui s’est entendue avec Piqué sur le sort de ses enfants, se rend dans un immeuble de 750 mètres carrés avec vue sur la baie et dispose de tout le confort.

La rupture sentimentale de Shakira et Gerard Piqué continue d’ajouter de nouveaux chapitres, dont le dernier a servi à sceller l’un des enjeux les plus délicats de cette brouille, comme le nouveau destin de leurs enfants (Milan et Sasha).

Tous deux ont convenu que les petits iront à Miami avec leur mère , et donc ils quitteront la maison d’Esplugues de Llobregat, où ils ont vécu toute leur vie.

«Nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants et qui sera ratifié en justice, dans le cadre d’une simple procédure formelle», indique le communiqué publié par le footballeur et le chanteur dans lequel ils confirment ce pacte.

Au lieu de cela, Piqué continuera à vivre à Barcelone et certaines sources indiquent que Clara Chía, son nouvel amour, déménagera dans la maison où Shakira a vécu avec son ex-partenaire et leurs enfants.

La nouvelle vie de Shakira loin de l’Espagne

Après l’officialisation de cet accord légal, l’artiste fait ses valises pour se rendre dans son manoir exclusif situé à Miami Beach, où elle bénéficie de toutes sortes de conforts et d’avantages dans une superficie de 750 mètres carrés.

Le Colombien a exécuté l’achat de cette maison en 2001 pour trois millions d’euros , mais au fil des ans, sa valeur a augmenté jusqu’à trois fois plus grâce aux réformes qui ont rendu ce complexe plus attrayant.

Cette maison, mise en vente en 2018 pour dix millions d’euros , se caractérise par le luxe qui règne dans chacune des pièces de cette impressionnante propriété avec vue sur la baie de Miami.

Le manoir est composé d’un total de six chambres, sept salles de bains et plusieurs pièces intérieures et extérieures, dans lesquelles la tapisserie d’ameublement, les murs blancs et quelques détails libanais, correspondant à ses origines, donnent plus de vie à ses espaces.

Les fenêtres, qui se caractérisent par leurs grandes dimensions, offrent également un plus grand glamour en raison de la grande quantité de lumière naturelle que la maison reçoit à travers ces cristaux que l’on retrouve dans toute la maison.

D’autre part, il convient de noter la présence d’une salle de sport entièrement équipée, de salles de jeux, d’une piscine et même d’une jetée d’environ 30 mètres carrés , dans laquelle Shakira et ses enfants peuvent naviguer dans ses eaux.

Jennifer López, Ben Affleck, Matt Damon, Calvin Klein ou Ricky Martin , qui résident également dans le quartier de North Bay Road Drive, font partie des voisins que l’artiste de Barranquilla aura dans sa nouvelle aventure à Miami, où elle a déjà vécu. avec Antonio de la Rúa, qui fut son associé et gérant pendant plusieurs années, au moment où il acquit ce manoir.