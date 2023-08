Shakira fait fondre la toile avec ce mini bikini et danse sensuelle, n’arrêtez pas de le regarder !

Ce n’est un secret pour personne que Shakira a toujours été considérée comme l’une des chanteuses latines les plus adeptes du moment, cela est dû à sa voix torrentielle et à son incroyable talent sur scène qui en fait frémir plus d’un.

En raison de ses capacités musicales impressionnantes, Shakira a récemment reçu 8 prix lors de l’événement Premios Juventud, où elle était l’une des artistes qui a remporté le plus de prix ce soir-là.

Après la gueule de bois du bonheur pour ses 8 récompenses bien méritées, la chanteuse colombienne a décidé de fêter grand en portant un maillot de bain incroyable et sexy, qui la rendait plus sensuelle lorsqu’elle chantait une de ses mélodies. Informe les voix critiques

«Copa Vacía» était la chanson que la chanteuse de Barranquillera a interprétée au moment où elle enregistrait un clip où elle portait un bikini à franges en deux pièces qui révélait sa silhouette sculpturale dans la piscine en profitant des merveilles de Porto Rico.

Shakira a partagé cette vidéo sensuelle avec ses milliers de fans sur ses stories Instagram, où on la voit danser de manière provocante, avec un superbe bikini qui révèle à quel point elle est bonne à 46 ans.

Rappelons que Shakira est très heureuse d’avoir à ses côtés ses deux enfants, qui l’ont fièrement accompagnée pour recevoir les 8 récompenses et ne se sont pas lassés de l’embrasser et de la serrer dans ses bras après avoir passé deux semaines avec Gerard Piqué.