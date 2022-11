Shakira et son état mental inquiétant : dès qu’elle a raccroché, elle s’est mise à pleurer

Cristiano Ronaldo souffre du manque d’empathie de son équipe et de ses coéquipiers après avoir perdu le bébé qu’il attendait avec Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo a laissé le temps s’écouler avant de s’ouvrir sur ses sentiments après la perte très dure d’un des bébés qu’il attendait avec sa compagne, Georgina Rodríguez.

Le footballeur portugais attendait des jumeaux en avril dernier, mais au moment de l’accouchement une complication a fait place au drame et Bella Esmeralda est venue au monde sans son petit frère, ce qui a plongé le couple dans la plus profonde tristesse et en a fait les propriétaires d’un inattendu douleur dont ils essaient encore de se remettre.

Maintenant, le joueur portugais a rompu son silenceà ce sujet devant le présentateur britannique Piers Morgan, allant même jusqu’à condamner la réaction froide de son équipe, Manchester United, en compatissant à son regret, sans se soucier des éventuelles conséquences de son dur reproche public .

Sans mâcher ses mots et sans craindre la réaction à ses propos, Cristiano Ronaldo est sorti de son silence sept mois après la perte du bébé qu’il attendait. Il le fait pour jeter des pierres à Manchester United, car il se sent très blessé par la façon dont ils n’ont pas su le soutenir face à sa tragédie personnelle, qu’il définit lui-même comme le pire moment de sa vie :

«Les fans de Liverpool ont tenu un minute de silence pour la mort de mon fils, ça m’a vraiment surpris. A Manchester United, ils n’ont jamais montré d’empathie pour la situation que j’ai vécue, jamais», raconte le joueur portugais, qui semble prêt à jouer cartes sur table et à dénoncer à quel point il se sent mal dans le vestiaire britannique.

Bien qu’il porte toujours ses couleurs, Cristiano Ronaldo ne se sent pas intégré à l’équipe et c’est qu’il leur reproche désormais le manque d’empathie dont ils ont fait preuve à son égard.

Mais non seulement après la perte du bébé qu’il attendait avec Georgina Rodríguez, mais aussi pour ne pas l’avoir soutenu lorsque sa fille a dû être admise à l’hôpital et qu’il a dû s’absenter du terrain la dernière pré-saison :

«Je pense que les fans Ils devrait connaître la vérité», soutient Cristiano Ronaldo, prêt à jeter la couverture et à souligner le mauvais traitement qui lui est infligé , non seulement pour ne pas le soutenir, mais pour la façon dont il est traité à huis clos.

«Je me sens trahi parce qu’ils ont fait de moi le mouton noir. Pas seulement l’entraîneur, il y en a deux ou trois autres qui veulent que je sorte du club», dénonce Cristiano Ronaldo.

Sa mauvaise relation avec Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United, est bien connue, et pour cette raison il ne veut pas masquer la réalité en détournant l’attention du problème :

«Je n’ai aucun respect pour lui car il ne me respecte pas. Si vous n’avez pas de respect pour moi, je n’aurai jamais de respect pour vous», argumente-t-il simplement.

Maintenant, avec le recul, il se souvient avec nostalgie de ses années au Real Madrid et comprend maintenant qu’il n’a jamais été aussi heureux dans sa carrière de footballeur :

«Quitter le Real Madrid ? Le plus grand regret de ma carrière. J’y sentais du respect, j’y avais de l’amour. Si je remontais dans le temps, j’y jouerais gratuitement. Je n’aurais jamais dû quitter le plus grand club du monde. Ils m’ont traité comme un roi», admet-il, alors que l’idée de raccrocher les bottes et de se consacrer à profiter de la précieuse famille qu’il a formée avec Georgina Rodriguez commence déjà à grouiller dans son esprit, car ils ne manqueront jamais de tout ce qui a de nombreuses sources alternatives de revenus qui vont au-delà du football et qui lui rapportent des résultats millionnaires.