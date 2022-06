Shakira et Piqué vont entamer une dure bataille juridique pour la garde de leurs enfants

Apparemment la séparation des célèbres est imminente et ils doivent décider de l’avenir de leurs deux enfants.

L’histoire d’amour entre Shakira et Gerard Piqué est dans l’œil de l’ouragan après qu’il a été révélé cette semaine qu’ils font face à de sérieux problèmes après une prétendue infidélité du footballeur barcelonais.

Bien que, pour le moment, le couple ne soit pas sorti pour démentir ou confirmer ces rumeurs, selon les médias européens, la séparation entre eux est imminente au point qu’ils ont entamé les procédures judiciaires, puisque la lutte entre eux se concentrera principalement sous la garde de leurs deux enfants; Milan et Sasha, puisqu’ils n’ont jamais été légalement mariés, ont rapporté El Economista.

Et c’est qu’en raison des conflits fiscaux auxquels Shakira est confrontée en Espagne, elle n’a aucune envie d’y rester, alors elle chercherait à déménager immédiatement dans un autre endroit accompagnée des plus petits.

«L’artiste ne veut pas continuer à vivre à Barcelone. Ici, elle n’a ni amis ni famille (sauf Piqué) et le Trésor la poursuit depuis des années, elle a donc l’intention de déménager et de s’installer dans un autre pays. Avec leurs enfants, bien sûr», a précisé une source citée par ledit média.

Cependant, le désir de Shakir de déménager immédiatement pourrait être affecté, car Gerard Piqué n’est pas en mesure de se séparer si facilement de ses enfants.

«Piqué refuse de se séparer de ses enfants et fait allusion au fait que les enfants sont nés à Barcelone, ils ont grandi ici et ici ils ont leur école et leurs amis», a cité le journal.

Shakira et Gerard Piqué se sont rencontrés en 2010 lors de l’enregistrement vidéo officiel de la Coupe du monde en Afrique du Sud, où elle a interprété la chanson «Waka, Waka». Ils ont actuellement 11 ans ensemble et deux enfants ensemble, l’un de 9 ans et l’autre de 7 ans.