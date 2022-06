Shakira et Piqué : le couple auraient déjà signé des papiers de séparation

La polémique semble sans fin pour Shakira et Gerard Piqué, car de nouveaux détails sont connus chaque jour sur ce qui a été l’une des ruptures les plus notoires de l’année, qui après 12 ans de relation a décidé d’y mettre un terme, après la confirmation de plusieurs théories, par exemple celle qui pointe que le footballeur lui aurait été infidèle ou que cela aurait été pour de l’argent, puisque le chanteur lui aurait refusé une grosse somme pour un investissement.

Depuis que l’annonce par le couple de leur séparation est connue, l’attitude du joueur envers Shakira est reprochée dans les réseaux.

Les fans et la presse mondiale continuent de spéculer sur ce qu’il adviendra de leurs deux enfants à la suite de leur relation, Milan et Sasha, et sur la manière dont ils mèneront leurs vies respectives.

Récemment, la presse espagnole a publié de nouvelles informations où il est assuré qu’il n’y a pas de retour en arrière et que le désormais ex-partenaire aurait déjà les papiers pour leur séparation et la garde de leurs enfants prêts, ce qui officialiserait leur séparation.

Comme l’a révélé le journaliste Jordi Martin, l’avocat de Gerard Piqué a été aperçu il y a quelques jours dans l’ancienne maison du couple pour remettre des documents.

Selon l’homme qui a rapporté cette information, ces papiers correspondraient à la fois au divorce et à la garde des enfants.

De nouvelles informations sur le nouveau partenaire du joueur

De plus, le journaliste en a également profité pour révéler plus de détails sur la femme avec qui Piqué a été infidèle à Shakira.

D’après ses dires, l’homme sans aucune sanction fréquenterait cette personne depuis décembre 2021, au point que cette femme se serait déjà rendue au stade pour le voir jouer avec Barcelone.

De plus, dans le programme mentionné précédemment où ces détails étaient connus, un portrait parlé de qui serait la nouvelle personne avec qui Piqué aurait une relation amoureuse a été obtenu, une apparence similaire à celle de Shakira est évidente dans l’image.