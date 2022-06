Shakira et Piqué : Ils révèlent que le couple «ne s’entendait qu’au lit»

La rupture de la relation entre Shakira et Piqué continue de faire la une des journaux. De nombreux rapports indiquent que le couple n’a pas maintenu une bonne chimie pendant leur fréquentation.

Après 12 ans de relation, la chanteuse colombienne et le footballeur du FC Barcelone ont subi une usure sévère dans leur relation, comme le souligne la collaboratrice de télévision Carmen Lomana dans l’émission Telecinco Ya es Mediodía.

Lomana a souligné que les deux le traversaient depuis un certain temps et que la séparation était la voie la plus logique : «C’est quelque chose qui s’en venait. Les deux ont eu beaucoup de problèmes et cela affecte le couple».

De plus, elle a souligné que le couple n’avait pas une bonne coexistence et qu’ils ne se sentaient à l’aise que dans une seule situation. «On dit que là où Piqué et Shakira s’entendent le mieux, c’est au lit», a déclaré la collaboratrice et femme d’affaires.

«Être mariée à un footballeur n’est pas facile. Il y a des cas de femmes qui sont mariées à des footballeurs très, très importants et elles vous disent qu’elles croient qu’elles sont Dieu», a-t-il conclu.

En rappel, Shakira et Piqué se sont rencontrés lors de l’enregistrement de la chanson Waka Waka, à l’occasion de la Coupe du monde organisée en Afrique du Sud. Ils ont tous deux deux enfants : Milan (9 ans) et Sasha (7 ans).