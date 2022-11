Shakira et Gérard Piqué se retrouvent après leur accord (photos)

L’ex-partenaire a assisté à un match de baseball de leur fils Milan, bien qu’ils n’aient pas échangé de mots et aient gardé leurs distances à tout moment.

Quelques jours après avoir scellé par écrit les conditions de garde de leurs enfants, Shakira et Piqué se sont retrouvés lors d’un match de baseball de leur fils Milan à Barcelone.

Le couple, qui n’a jamais échangé de mots, du moins publiquement, a gardé ses distances à tout moment, selon le magazine Lecturas .

Apparemment, Shakira serait arrivée la première avec son frère Tonino et un groupe d’amis. Un peu plus tard, selon Socialité, Piqué est arrivé avec les enfants, leurs parents et sans Clara Chía. Pendant le match, les deux sont restés à l’écart, mais tous deux sont attentifs au jeu de leur fils.

A la fin de l’affrontement, Milan et Sasha ont dit au revoir à leur mère avant de monter dans la voiture avec leur père. Pendant ce temps, le chanteur a pris des photos avec des adeptes qui avaient également assisté à la compétition du Barcelona Baseball Club.

«Félicitations à Milan et à son équipe pour ce grand tournoi. Toutes les mamans sont très fières de vous pour votre persévérance et votre dévouement ! Bravo Sub10 Catalunya Cup finaliste !», a écrit Shakira sur son compte Instagram dans une photo avec son fils portant un trophée.

«Shakira veut que Gerard Piqué la regarde»

Selon Marc Leirado, témoin des événements diffusé en direct sur l’émission Telecinco, à son arrivée «Shakira s’est rapprochée de Piqué, mais ensuite elle est allée de l’autre côté».

«Comme vous le savez, Shakira aime beaucoup quand Piqué la regarde et elle s’est mise à danser et à courir de bout en bout», a-t-elle ajouté.

Pour Leirado, le moment a été «un peu tendu». «Il n’y avait aucune cordialité. Ils essayaient de s’éviter. Mais une chose n’enlève pas l’autre, Shakira veut que Gerard Piqué la regarde et veut attirer son attention», a-t-il tranché.

Première apparition après l’accord

La réunion d’aujourd’hui était la première fois que l’ex-partenaire était vu après que les deux aient conclu un accord pour la garde de leurs enfants. Un pacte qui doit encore être ratifié par un juge américain, le pays où les enfants vivront avec leur mère.

L’idée initiale était que Shakira et sa famille déménageraient à Miami après Noël. Une fois sur place, Piqué pourra les voir par périodes de dix jours. De plus, 66% des périodes de vacances les enfants seront avec leur père, tandis que le reste du temps ils seront avec leur mère.