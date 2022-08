Shakira et Gérard Piqué : la bataille se poursuit pour la garde des enfants

Alors qu’il est annoncé récemment que les deux célébrités ont trouvé accord provisoire pour la garde des enfants, Marca révèle une nouvelle information. À ce sujet, le quotidien espagnol a dévoilé que la guerre entre les deux se poursuit.

Piqué et Shakira ont deux enfants ensemble, et on pense que l’enquête criminelle en cours sur les affaires fiscales de l’artiste colombienne nuira à son cas.

Dans cet esprit, le journaliste argentin Javier Ceriani a rapporté que la Barranquilla cherchait une éventuelle trêve avec le défenseur barcelonais.

«Shakira n’a pas arrêté de bouger, elle est allée à San Diego, Miami, Mexique et les enfants sont arrivés à Barcelone», a déclaré Ceriani à l’émission Gossip No Like via Caras.

«Les enfants sont allés dans l’appartement de leur père, où il a trompé Shakira, et ils y passeront 15 jours. C’est un accord qu’elle a établi avec Piqué, il y a une supposée trêve qui est en cours de négociation», a-t-il ajouté.