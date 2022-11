Shakira et Gerard Piqué : ils révèlent avec qui leurs enfants passeront Noël après la rupture

Depuis quelques mois, nous avons vu l’évolution de la relation entre Gerard Piqué et Clara Chía Martí qui ne va pas aussi bien qu’au début, et c’est qu’avec le temps, la pression et les critiques, tout a changé, ainsi que l’attitude de la jeune fille de 23 ans avec le footballeur pour lequel elle a valu le surnom de «La patrona», le même qu’ils auraient aussi pour Shakira.

Rappelons que des accusations contre la jeune femme sont récemment apparues, selon lesquelles son attitude a changé et qu’elle a un air de supériorité, et d’autres que le harcèlement des paparazzi la touche beaucoup, à tel point qu’elle a dû aller en thérapie.

La vérité est que les dernières fois où elle a été surprise avec Piqué, elle avait l’air sérieuse, angoissée et pas aussi heureuse qu’au début. Et récemment, la jeune femme de 23 ans a été surprise en train de faire une «colère» au milieu de la rue avec Piqué, ce qui lui a valu le surnom qu’ils ont appelé Shakira «La Patrona».

Clara Chía Martí lance une «crise de colère» à Piqué en pleine rue

Lui et la nouvelle petite amie de Gerard Piqué ont récemment été surpris en train de marcher pendant la soirée du couple, mais quelque chose a attiré leur attention.

Et c’est que la jeune femme a eu un problème avec sa chaussette, alors elle a dû s’arrêter et enlever sa chaussure, et a fait tenir à Piqué son sac et ses affaires et l’aider alors qu’elle avait l’air agacée et boudeuse.

Son visage disait tout, et c’est qu’elle avait l’air ennuyée contre lui, ce qui lui a valu le surnom que les amis de Piqué appelaient Shakira, «la patronne». Et c’est qu’ils assurent que Clara «manipule» Piqué comme elle veut, et l’envoie comme elle veut, ce que même Shakira n’a pas pu faire.

Quand Shakira et Piqué sont sortis, il n’a même pas fait attention à elle, il l’a toujours laissée derrière lui, par contre, maintenant avec Clara il est très conscient d’elle, et ça ne le dérange pas qu’elle lui donne des ordres.

«Maintenant la patronne est différente», «à tel point qu’ils ont dit qu’elle était humble et maintenant elle a ce comportement avec Piqué», «pauvre mandilon, comme Clara l’a», «la patronne lui donnant des ordres et à contrecœur», et «Celui qu’il n’a pas fait avec Shakira, maintenant il le fait avec celle-ci qu’on croit beaucoup», étaient quelques-uns des commentaires sur les réseaux.