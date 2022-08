Shakira et Gérard Piqué cherchent un terrain d’entente

Selon la presse, Shakira et Piqué essaient de contrôler leur situation et de rester en bons termes pour le bien des fils Shasha et Milan. L’ancien couple serait en train de s’arranger pour éviter une bataille pour la garde devant le tribunal.

Comme le rapporte Vanitatis, Piqué a toujours voulu protéger sa vie privée et celle de sa famille. «Il ne veut pas que les informations fuient, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies», a déclaré un proche à la publication. «Piqué projette une image selon laquelle il se fiche de ce que les gens disent de lui, même s’il s’en soucie. Cela l’affecte beaucoup et il traverse une période difficile. Nous l’avons vu pleurer. Il est passionné par ses enfants et serait capable de tout abandonner tant qu’ils ne passent pas un mauvais moment. Il adore faire des projets avec eux».

Shakira et Gerard Piqué donnent la priorité aux intérêts de leurs enfants et ont conclu un accord temporaire sur la garde de leurs fils. Comme le rapporte La Vanguardia, la chanteuse colombienne et le footballeur espagnol ont accepté de laisser les mineurs passer un demi-mois avec leur père. Shakira a commencé l’arrangement en emmenant les enfants en Amérique. La star les a emmenés à San Diego, au Mexique et à Los Angeles, pour les remettre à Piqué. Selon la publication, ils resteront dans l’appartement de garçon de Gérard dans le centre de Barcelone.

Bien que Piqué travaille, on s’attend à ce que la famille du footballeur lui donne un coup de main pendant qu’il frappe des balles pendant ces jours. Malgré toute la tourmente, la maman de Shakira assure qu’elle va bien. «Shakira va bien, Dieu merci», a révélé Nidia Ripoll, ajoutant que la chanteuse avait trouvé refuge auprès de ses enfants. Il y a quelques semaines, des rumeurs selon lesquelles Shakira prévoyait de retourner à Miami se sont répandues; cependant, Ripoll dit qu’elle n’est pas au courant. «Je n’ai aucune idée; Je n’en ai pas parlé avec qu’elle», assure-t-elle.