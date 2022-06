Shakira et Gerard Piqué : c’est l’histoire d’amour qui a commencé entre les rumeurs d’infidélité

Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur séparation par le biais d’un communiqué, après 12 ans de relation.

La séparation scandaleuse de Shakira et Gerard Piqué a secoué le monde entier, après que l’un des couples les plus établis du monde du divertissement ait confirmé la fin de l’histoire d’amour magique qui a tenu les fans à l’affût de la romance née entre les rumeurs d’infidélité au cours de la célébration de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010.

Après presque 12 ans de relation, le défenseur barcelonais et la chanteuse colombienne ont mis un terme au parcours qui a abouti à leurs deux enfants : Milan, 9 ans, et Sasha, 7 ans.

Bien que les raisons n’aient pas été clarifiées, le dénouement de l’histoire est donné de manière floue, tout comme son début, dans lequel l’artiste était accusé d’avoir été infidèle au fils de l’ancien président argentin Fernando de la Rúa, Antonio, avec qui elle était d’autres 10 ans en couple.

Alors qu’il a toujours été souligné que l’étincelle entre Gerard Piqué et Shakira serait née lors de l’enregistrement du clip vidéo de la chanson officielle que la star a enregistré pour la Coupe du monde «Waka Waka (This Time for Africa)», des années plus tard

La populaire danseuse a révélé dans sa chanson «Je suis tombée amoureuse» que tout se serait passé lors d’une soirée festive, où elle aurait pris l’initiative de l’inviter à danser.

En revanche, les rumeurs d’idylle entre eux ont eu lieu tout au long de la Coupe du monde, mais ce n’est qu’en mars 2011 que le couple a officialisé leur relation via les réseaux sociaux.

«Je présente mon soleil», a présenté le numéro 3 historique du culé accompagné d’une photo étreignant l’interprète de «Hips don’t lie».

La naissance des enfants de Gerard Piqué et Shakira

Un autre des moments qui ont été interrogés par les détracteurs du couple a été l’annonce de la naissance du premier enfant des célébrités en septembre 2012, lorsque la chanteuse a expliqué qu’elle n’allait pas pouvoir participer à un festival, pour s’occuper d’elle. grossesse.

«Nous avons décidé de donner la priorité à ce moment unique de notre vie», rapporte alors le compositeur.

Le 22 janvier 2013, Shakira et Piqué ont accueilli Milan Piqué Mebarak à Barcelone via le site officiel de la pop star. Un an plus tard, en août 2014, le couple annonce avec joie l’arrivée de leur deuxième enfant, né le 29 janvier 2015, dans la ville qui, jusqu’à présent, était la patrie du Colombien.

Pourquoi Gerard Piqué et Shakira se sont-ils séparés ?

Même si ce n’était pas la première fois que des rumeurs étaient lancées sur une prétendue crise entre le footballeur et le chanteur, cette fois la presse avait raison.

Pourtant, alors que le couple affirmait que c’était l’usure et les différends qui avaient fini par diluer le lien, les journalistes du cœur espagnol pointaient du doigt une prétendue infidélité du défenseur envers la mère de ses enfants.

«Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée», ont déclaré Gerard Piqué et Shakira dans le communiqué officiel qu’ils ont publié au sujet de leur séparation.

Alors que certains précisent que la rupture se serait produite il y a environ trois mois, les doutes des fans colombiens n’en finissent pas d’accréditer la version officielle.