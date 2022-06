Shakira et Gerard Piqué auraient pu mettre fin à leur relation en raison de la dépendance du footballeur

Le rappeur de 45 ans ne semble pas satisfait du lien affectif que le petit ami de Kim Kardashian crée avec ses enfants.

Trois mois après avoir signé son divorce avec Kim Kardashian, Kanye West ne semble pas s’amuser et alors que Pete Davidson conquiert peu à peu la famille de son ex, il renforce également le lien qu’il entretient avec ses quatre enfants, puisque la coexistence entre eux est déjà plus commun.

Selon Hollywood Life, le rappeur de 45 ans a «le coeur brisé» de voir la bonne relation entre ses enfants et le petit ami de Kim, même s’il sait que le lien qu’il entretient avec les mineurs est unique, il n’est pas serein.

«Pete et les enfants se rapprochent si vite, c’est profondément troublant pour Kanye. C’est vraiment difficile de voir des photos d’eux ensemble partout où il va, et il aimerait juste que les choses soient différentes», a déclaré une source au point de vente.

Apparemment, Ye n’a pas été en mesure d’assimiler que son mariage est terminé et qu’elle n’aura plus jamais sa famille de rêve

«Kanye a encore du mal à accepter qu’il ne peut pas arranger ça et réunir sa famille. Il a le cœur brisé et fait tout ce qu’il peut pour arrêter le processus. C’est douloureux pour lui de voir Kim passer à autre chose avec Pete et de voir Pete bouger tout ce temps passé avec ses enfants a encore aggravé cette douleur», a déclaré un autre informateur.

Rappelons qu’au cours du week-end quelques photos ont fuité sur lesquelles on voit l’humoriste de 28 ans se promener main dans la main avec Saint, le fils de six ans du musicien américain.

Kanye West exclu du clan Kardashian-Jenner

Kanye West fête ses 45 ans et jusqu’à présent aucun des membres du clan Kardashian-Jenner ne s’est exprimé sur les réseaux sociaux, y compris son ex, Kim Kardashian.

Bien que lorsque le couple a entamé la procédure de divorce, ils l’ont fait dans les meilleures conditions, le comportement du rappeur ces derniers mois sur les réseaux sociaux a fini par épuiser la bonne relation qu’ils entretenaient.