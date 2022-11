Shakira et Gérard Piqué auraient finalement trouvé un accord de séparation

Dans sa séparation avec Shakira, Gérard Piqué a été considéré comme le méchant et a été qualifié d’infidèle, mais à l’inverse, la chanteuse est aussi bien infidèle. S’adressant à la presse, un ami du footballeur a brandi les preuves.

On parle du journaliste Jordi Basté, qui entretient une excellente relation avec Gérard Piqué. Dans des déclarations à El Nacionat.cat, le communicateur a laissé une bombe que peu de gens s’attendaient.

«Gerard Piqué n’a pas parlé de sa séparation d’avec Shakira. En trois mois, il est devenu le méchant du film, et tant qu’on ne connait pas tous les détails on n’aurait pas à le dire. Parce que dans la vie tout a des nuances. Et certains le feront surprise», a-t-il raconté.

Nous ne savons pas exactement quelles sont ces nuances qui pourraient surprendre, mais Basté a laissé un indice. «C’est peut-être juste le contraire de ce qui a été expliqué, surtout en ce qui concerne sa vie personnelle», a-t-il ajouté.

Shakira aurait-elle pu être infidèle à Piqué et c’est pourquoi elle dit que l’histoire a été racontée à l’envers ? Ou parle-t-il du Colombien voulant quitter l’Espagne et déménager à Miami sans parler à Piqué ? Le journaliste a ouvert le tiroir de la tempête et il pourrait y avoir beaucoup de nouvelles informations dans les prochains jours.