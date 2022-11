«Shakira est méchante, autoritaire et toujours en colère», a déclaré cette employée (vidéo)

Ancien joueur de Leicester, Robbie Savage considère la situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United comme insoutenable. L’ancien international gallois affirme que, même s’il devient le meilleur buteur de la Coupe du monde et que le Portugal gagne le trophée, il doit se trouver un autre club.

«Même si Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur du Qatar le mois prochain et que le Portugal remporte la Coupe du monde, Manchester United voudra-t-il le récupérer ? Il serait à nouveau au top et aurait beaucoup de marché. Ma réponse est simple : si Ronaldo veut continuer à jouer jusqu’à ses 40 ans, comme il l’a dit dans l’interview, il vaut mieux chercher un autre club», a déclaré l’ancien milieu de terrain, dans des déclarations au Mirror .

Robbie Savage considère qu’il sera très difficile pour un joueur comme Ronaldo de rester sur le banc et de ne pas avoir l’influence qu’il a eu par le passé. «J’ai toujours admiré la mentalité de Ronaldo, sa longévité au sommet et sa volonté de tout donner physiquement. Soyons honnêtes. La saison dernière aurait été terrible et impensable pour Manchester United sans les 24 buts qu’il a marqués. Mais il ne peut pas être trop critique envers Erik Ten Hag, qui a été constant dans l’application des règles à Old Trafford».