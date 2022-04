Shakira enseigne comment elle bouge et stimule l’imagination de Gerard Piqué

Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont été impliqués dans des rumeurs de grossesse et, attentifs au fait qu’ils devenaient plus forts, ils ont décidé de confirmer l’heureuse nouvelle.

A travers une publication qu’ils ont faite ensemble sur leurs comptes Instagram respectifs, le joueur de Manchester United et sa compagne ont annoncé qu’ils attendaient des jumeaux !

Avec une douce photo où ils ont montré l’échographie de leurs bébés, Georgina et Cristiano ont exprimé l’énorme joie qui les entoure pour l’arrivée de plus d’enfants dans leur famille.

«Nous sommes ravis de vous annoncer que nous attendons des jumeaux. Nos cœurs sont pleins d’amour, nous avons hâte de les rencontrer», ont-ils assuré en recevant des millions de messages de félicitations.

Mais, bien avant qu’ils ne fassent cette annonce, Georgina Rodríguez envoyait quelques indices dans des publications où elle savait cacher son ventre, où l’on sait désormais que les jumeaux grandissent. Comment allez-vous 2 où, par-derrière, il a réussi à hérisser Cristiano Ronaldo lui-même, montrant ses charmes de dos !

Les millions de followers qu’ils ont tous deux recueillis sur leurs réseaux sociaux sont extrêmement impatients de voir Georgina Rodríguez poser en montrant son ventre… Et sûrement, les occasions ne manqueront pas de la voir le porter !