Shakira éloignée de sa mère par Gerard Piqué

Nidia Ripoll a insisté sur le fait qu’elle souhaitait que le couple se réconcilie, malgré les multiples infidélités du footballeur.

Malgré toutes les infidélités qui ont fuité de Gerard Piqué à Shakira ; en 2012 il aurait été infidèle avec un mannequin, en 2014 avec son ex-petite amie Núria Thomas, en boîte de nuit avec une belle inconnue et plus récemment avec Clara Chía Martí. Malgré tout, la mère du Colombien ne lève pas le doigt sur la ligne et continue de vouloir une réconciliation entre les célèbres.

Le vœu de Nidia Ripoll tient au fait que la mère de l’interprète de ≤Je te félicite» n’est pas au courant desdites infidélités puisque sa fille la protège des médias : «Sa fille la tient à l’écart de la réalité pour qu’elle ne souffre pas». Et c’est que toute la famille passe vraiment un mauvais moment à voir Shakira comme ça », a révélé un média catalan.

«Nidia Ripoll ne comprend pas comment ils peuvent se séparer avec la bonne harmonie qui existait entre eux, du moins de l’extérieur. Piqué et Shakira se sont montrés très heureux, et maintenant ils sont avec des avocats qui se battent pour la garde de leurs enfants, Milan et Sacha», a ajouté El Nacional.

Et c’est pour cette raison que la mère de Shakira a souligné aux médias qu’elle s’attend à une réconciliation ainsi que sa fille a demandé que si elle devait se séparer de Gerard Piqué ne pas avoir d’inimitiés avec le footballeur pour le bien de Sasha et de Milan.

Shakira est dévastée par la nouvelle relation de Gerard Piqué

Cependant, Shakira est “fracassée” par la nouvelle cour de Gerard Piqué, dont le paparazzi Jordi Martin a révélé que la chanteuse avait fait venir son psychologue de Colombie pour l’aider dans cette période difficile.

Une personne du cercle le plus proche de Shakira a assuré au média catalan que : «Elle est très blessée par l’affichage public du père de ses enfants avec Clara, elle considère cela comme une provocation inutile.

Au numéro du concert, bisous compris, s’ajoute désormais la couverture d’un magazine dans lequel Gérard et sa petite amie apparaissaient, main dans la main, au mariage d’un ami proche de Piqué.