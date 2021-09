Shakira : elle conquiert ses followers en dansant avec son père à l’âge de 90 ans

L’artiste colombienne s’est enthousiasmée sur ses réseaux sociaux en partageant une vidéo avec son père le jour de son anniversaire, lui dédiant une longue lettre.

Shakira est devenue l’une des protagonistes des dernières heures après avoir partagé un détail de sa vie privée, qu’elle n’avait à ce jour jamais montré, et c’est l’état de son père.

L’artiste colombien a souhaité fêter son anniversaire, survenu il y a quelques jours, et un chiffre très particulier pour lui : 90 ans. Cependant, ce n’est pas l’anniversaire qui a conquis ses millions d’adeptes, mais l’état de forme qu’il a affiché avec son père.

La réflexion de Shakira sur la vie

«Ce 6 septembre, j’ai vu mon père atteindre ses 90 ans. Se souvenir à quel point il est aimé et célébré par tous ceux qui l’entourent m’a fait réfléchir sur ma propre vie et me demander si un jour, comme lui, je pourrai atteindre un âge avancé, couvert de tant et d’amour sincère. Pas à cause des chansons que j’ai écrites, ou des idées qui me sont venues à l’esprit, pas à cause de mon empreinte artistique mais à cause de mon héritage humain», a commencé à écrire la Colombienne.

Ai-je assez écouté les autres quand le chagrin les affligeait ? Célébré leurs joies, compris et pardonné leurs limites ? le mobile ou absorbé par mes petites choses ?», a-t-elle réfléchi.

«Il arrive généralement qu’avec les années ce qui occupe notre périphérie nous quitte en premier. Mais surtout le pronostic, chez un être unique comme lui, je sais que l’intrinsèque, le primaire restera ; sa capacité à exprimer et ressentir l’amour, son la joie, sa lumière, son charisme, et surtout, le rythme ! Car ce qui est vraiment important c’est pas de dévorer ni les mâchoires du temps. Rien ni personne n’enlève ce bailao’ ! ni le matériel qui est fait et ils devraient demander à Don Wi ! Oh mignonne petite chose papa !», a condamné Shakira avec enthousiasme.

Dans la vidéo, on voit la chanteuse danser avec son père le jour de ses 90 ans, affichant un grand rythme et un excellent état de santé avec son âge avancé.

Certes, les réseaux sociaux n’ont pas mis longtemps à se rendre à son père, mettant en avant des personnalités connues comme Alejandro Sanz, Sara Carbonero et leurs millions de followers.