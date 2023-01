Shakira a dépassé Bad Bunny et devient l’artiste latino avec le plus d’auditeurs sur Spotify. C’est la première fois qu’une femme réalise cet événement.

En une seule journée, la chanson entre Shakira et Bizarrap, Music Session Vol.53, est devenue la plus écoutée sur le Global Top de Spotify.

Le single s’est retrouvé en tête des charts dans plusieurs pays hispanophones, ce qui l’a amené à occuper la première place du top 50 mondial après seulement 24 heures de sortie.

Après quelques jours, Miley Cyrus s’est hissée à la première place avec son single «Flowers», devenant l’artiste la plus rapide à atteindre 100 millions de vues sur ladite plateforme de streaming. Cependant, Shakira a battu un nouveau record.

Shakira devient l’artiste latine avec le plus d’auditeurs sur Spotify

À peine dix jours se sont écoulés depuis que l’artiste colombienne Shakira a sorti la dernière chanson qu’elle a dédiée à son ex-mari, Piqué. Le couple a annoncé sa séparation l’année dernière après une prétendue infidélité de l’ancien joueur du FC Barcelone.

La Colombienne a dépassé Bad Bunny pour devenir le plus écouté avec 68 879 869 auditeurs mensuels, tandis que le Portoricain a chuté à la deuxième place avec 68 040 492 auditeurs.

À travers ses réseaux sociaux, Shakira a célébré sa nouvelle réalisation. «Je me sens honorée et reconnaissante, bien que je ne sois qu’une parmi des millions de femmes qui ont beaucoup à dire et à offrir. Femmes de toutes races, âges et conditions. Merci pour votre fidélité et votre soutien», a-t- il partagé sur Twitter.

Pendant ce temps, après 10 jours de sa première, Music Session Vol.53 accumule 180 millions de vues sur YouTube.