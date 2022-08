Shakira : des secrets sont révélés sur sa relation avec Rafael Nadal

Depuis l’annonce de leur séparation, Shakira et Piqué sont sous le feu des projecteurs de la presse rose. Ces derniers jours, toute l’attention s’est portée sur Piqué pour sa relation avec Clara Chía, mais maintenant c’est la chanteuse de Barranquilla qui attire l’attention pour une prétendue relation secrète.

Jordi Martin, un journaliste espagnol qui a dévoilé les photos de Piqué avec Clara Chía, a assuré dans América Noticias que Shakira avait eu une romance secrète avec Rafael Nadal, avant de rencontrer Piqué. «Je peux dire que Shakira a fait un clip vidéo avec Alejandro Sanz, mais qu’elle ne s’est pas impliquée avec lui. Elle s’est impliquée avec une personne égale ou plus célèbre», a-t-il annoncé.

«C’est une personne de renommée mondiale et c’est un athlète de haut niveau. Ce n’est pas un footballeur, c’est un joueur de tennis». La présentatrice a compris à quel athlète elle faisait référence : «Etes-vous en train de me dire que Shakira aurait eu une liaison avec Rafael Nadal ?»

Sans vraiment dire le nom du joueur de tennis, il l’a identifié en mentionnant qu’il était le protagoniste de la vidéo Gitana, un succès que Shakira sorti en 2010, l’année où la prétendue relation aurait eu lieu. «Je dis qu’il y avait quelque chose dans un clip vidéo avec un athlète de haut niveau en Espagne, parmi les trois meilleurs athlètes de l’histoire du pays, et il y avait une idylle. Je vais en rester là, je ne peux pas citer de noms», a déclaré Jordi Martin.

Le présentateur a continué d’insister pour que Jordi donne le nom de Nadal : «Est-ce la personne qui a remporté le plus de tournois du Grand Chelem de l’histoire ?», a ajouté un autre animateur de talk-show. Et Martin a donné la confirmation finale : «Oui, et tout a été dit».