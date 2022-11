Shakira contre Gerard Piqué : les parents footballeur brisent le silence sur la chanteuse

Première du documentaire «Selena Gomez : My Mind & Me», centré sur la vie de l’artiste, a suscité une polémique que la Texane n’avait pas anticipée, car ces derniers jours, elle a reçu de nombreuses critiques en raison de l’omission de un nom qui était important dans son passé, mais qui n’apparaît plus dans l’émission réalisée par Apple.

Selena Gomez a expliqué dans son documentaire sa façon de gérer la célébrité, son origine et aussi quelques chapitres méconnus de sa vie. Elle a également évoqué les moments les plus difficiles, comme celui où elle a dû subir une greffe de rein d’urgence.

À l’été 2017, Gomez a eu le lupus, une maladie dans laquelle le système immunitaire attaque par erreur les cellules et les tissus sains, et elle avait besoin d’une greffe de rein de toute urgence. Son amie de l’époque, Francia Raisa , a fait don de l’organe.

«Il n’y a pas de mots pour la remercier. Elle m’a fait le meilleur cadeau en me donnant un rein. Je me sens incroyablement bénie. Je t’aime soeurette», a écrit Selena Gomez dans un post plus tard cette année-là en signe de gratitude envers Francia .

La réponse grossière de Selena Gomez

La relation amicale de Selena et Francia s’est soudainement complètement rompue. Les rumeurs suggéraient que Francia n’aimait pas les choses «très malsaines» que Selena appréciait comme ses habitudes, comme faire la fête et boire de l’alcool, et elle a donc pris ses distances avec l’actrice

«Selena a fait le contraire de ce qu’elle avait dit qu’elle ferait quand elle serait guérie. Elle a dit qu’elle ne boirait plus. Francia l’a porté à son attention parce qu’elle tient à elle et qu’elle l’aime. Elle lui a dit qu’elle prenait de mauvaises décisions» dit un ami de Francia.

La polémique a été ravivée lorsque, dans le documentaire de l’actrice, Francia n’a été nommée à aucun moment, malgré ce qu’elle a fait pour Gomez. Cela a suscité des critiques et Selena a répondu, mais de manière hautaine : «Je suis désolée de ne pas avoir mentionné toutes les personnes que je connais», a-t-elle tweeté.