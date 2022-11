Shakira cherche une baby-sitter à Miami : voici les conditions

Après avoir conclu un accord avec Piqué pour la garde de ses enfants, la chanteuse se rendra en Floride et là-bas, elle cherche déjà un nouvel employé.

Shakira n’est qu’à quelques mois de déménager à Miami avec ses enfants, Milan et Sasha. Après avoir conclu un accord pour la garde de ses enfants avec Gerard Piqué et l’avoir ratifié au tribunal, l’artiste pense déjà à ce que sera sa vie aux États-Unis, où elle possède un luxueux manoir dans l’un des endroits les plus exclusifs de la ville.

Là, il aura besoin d’aide pour s’occuper de sa famille et il s’est déjà mis au travail pour trouver la bonne personne pour s’occuper des mineurs , avec une attention particulière pour leur vie privée et qu’ils grandissent dans l’environnement le plus approprié.

Les détails du prétendu contrat que la société de Barranquilla proposerait à son nouvel employé ont été révélés par Jefferson Ferney et corroborés quelques heures plus tard sur Telecinco par un envoyé spécial en Floride.

Ainsi, la nounou peut être de n’importe où dans le monde et la première prémisse est claire : elle peut ne pas avoir de relation avec la presse.

En effet, l’employé devra signer un accord de confidentialité qui ne peut en aucun cas être rompu et qui, le cas échéant, entraînerait une pénalité d’un million de dollars pour le contrevenant.

Concernant l’enjeu économique, l’artiste colombien proposerait, toujours en suivant les informations de ladite source, un salaire de 2 400 dollars par mois.

De plus, la personne qui s’occupe de Milan et Sasha pourra vivre dans le luxueux manoir de plus de 10 millions d’euros, une maison construite en 1951, avec plus de 800 mètres carrés, six chambres, un espace spa, une salle de jeux chambre et une salle de sport.

Il est situé sur North Bay Road Drive, un secteur qui compte Jennifer López, Ricky Martin ou Alejandro Sanz parmi ses voisins exclusifs.

Rapport de casier judiciaire?

À la table Mediaset ‘Ya es mediodía’, ils ont analysé ces informations et se sont mis en contact avec le journaliste Álex Rodríguez, qui a fourni plus de détails sur la recherche à laquelle Shakira a été confrontée.

Selon lui, les personnes qui présenteront leur candidature devront avoir un rapport ne comportant pas de casier judiciaire et devront présenter une formation spécifique de 60 heures pouvant être réalisée en ligne.