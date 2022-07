Shakira change sa stratégie juridique pour se défendre de ses problèmes fiscaux en Espagne

Dans une interview accordée le mois dernier lors d’un match de charité organisé par l’UNICEF, Usain Bolt a détaillé les raisons qui ont fait que, selon lui, sa carrière dans le football n’a jamais décollé.

Dans celle-ci, l’ancien sprinteur jamaïcain évoque ce qui, selon lui, n’a pas fonctionné. «J’ai commis une erreur. Quand j’ai pris ma retraite de l’athlétisme, je ne voulais pas rester en Europe à cause des médias. Je suis allé en Australie, mais le niveau de football là-bas n’était pas bon. J’aurais dû rester en Europe.»

Une drôle de réaction sachant que sa posture il y a trois ans pour expliquer son échec était différente : «je l’ai cru que je pouvais être professionnel. Mais pour atteindre le niveau requis par le championnat australien, cela a pris du temps et je n’étais pas en mesure de tenir tous mes engagements et de m’entraîner suffisamment. On dit qu’il faut 10 000 heures d’entraînement pour réussir et je les ai manquées.»

Évidemment, cette sortie d’Usain Bolt a fait réagir en Australie avec notamment cette pique de James Dodd, journaliste de Fox Sports News : «c’est risible de la part d’Usain Bolt. J’étais là pour rapporter et regarder ses séances d’entraînement chez les Mariners. Il était un déchet. C’est au mieux un footballeur du dimanche… et pas un bon qui plus est.»

Un avis partagé par plusieurs de ses collègues qui ont suivi le Jamaïcain durant sa période footballistique.