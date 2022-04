Shakira : c’est la maison où la chanteuse a vécu avant de devenir célèbre

La propriété dans laquelle la Colombienne vivait avec ses parents est située dans le quartier El Limoncito.

Shakira a réussi à s’imposer comme l’une des artistes latines les plus populaires de l’industrie musicale à 45 ans, accumulant des millions de fans à travers le monde.

Bien que depuis plusieurs années, la chanteuse vive à Barcelone avec son compagnon, Gerard Piqué et les deux enfants qu’ils ont en commun, la vérité est qu’elle n’a pas toujours vécu en Europe.

C’est la maison où le chanteur a vécu avant de devenir célèbre

L’interprète de ‘Hips Don’t Lie’ a vécu toute son enfance et son adolescence dans la ville de Barranquilla, en Colombie, avec ses parents et ses frères et sœurs.

La propriété est située dans le quartier El Limoncito, à environ six kilomètres de Barranquilla et est située au deuxième étage d’un immeuble à la façade blanche.

Cet endroit est devenu un lieu touristique, où des milliers d’adeptes du colombien arrivent quotidiennement et se souviennent même qu’il était auparavant peint en brun.

La maison a trois pièces et dans celle-ci, il a composé les chansons qui font partie de son premier disque intitulé «Magia», qui a été publié au début des années 90.