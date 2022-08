Shakira brise le silence sur la romance entre Gerard Piqué et sa nouvelle petite amie

Après que les premières photos de Gerard Piqué embrassant sa petite amie Clara Chia Marti en public, qui a été identifiée comme la troisième discorde dans sa relation avec Shakira, ont été divulguées ce week-end, la chanteuse Colombienne a réagi agacé aux images, car apparemment, le joueur a rompu l’accord qu’ils avaient établi, à propos de s’exposer en public avec d’autres personnes.

À cet égard, le journaliste Jordi Martín, qui suit depuis des années l’un des couples les plus aimés de l’émission, a eu l’occasion de capturer Shakira avec ses enfants dans un parc de Barcelone, et en exclusivité pour l’émission «El Gordo et La Flaca», a assuré qu’il ne l’avait jamais vue aussi triste.

«La rupture a été une chose très douloureuse pour Shakira. Je peux dire que Shakira est en très mauvais état, émotionnellement, elle est dévastée. Il a même eu besoin d’un soutien psychologique, on ne s’attendait pas à un Gerard Piqué comme ça», a déclaré le communicant.

Jordi Martí lors de la réunion qu’il a eue avec le Colombien a assuré qu’il avait fait une demande importante concernant la question de sa rupture et c’est que ses enfants ne sont pas impliqués, c’est-à-dire qu’il ne veut pas que quoi que ce soit soit remis en question s’ils sont présents.

«Il m’a seulement demandé de ne pas lui poser de questions devant les enfants et évidemment ça ne m’a même pas traversé l’esprit de le faire. Ce n’était pas facile pour moi de prendre ces photos», a déclaré le paparazzi.

«Je l’ai vue plus triste et plus désolée que jamais. Malgré tout, il a voulu me donner ces images, et je veux le remercier parce que je sais à quel point il traverse ça. Les couples peuvent rompre et il ne se passe absolument rien, mais Gérard agit mal et fait des dégâts», a-t-il ajouté.

Le communicant qui suit la vie de Shakira et Piqué depuis des années, assure que le footballeur et sa nouvelle petite amie ont une liaison depuis février dernier.

En effet, à travers l’émission télévisée pour laquelle il collabore, il a partagé une série de photos dans lesquelles le joueur barcelonais est vu en train de dîner avec l’étudiant de 23 ans, des mois avant que leur rupture ne soit officialisée.

«Gérard est très amoureux d’elle, il ne veut pas du tout rompre. Malgré le fait qu’ils aient dit qu’ils allaient se séparer, ils sont très amoureux et c’est pourquoi Shakira traverse une terrible saute d’humeur», a-t-il expliqué.