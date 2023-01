Shakira aurait demandé à ses enfants de ne pas appeler la mère de Piqué une grand-mère

La Colombienne profite de son succès musical et continue de frapper durement la famille de son ex

Le succès international que Shakira a connu avec sa récente chanson «Music Sessions #53» est devenu le pire revers pour son ex Gerard Piqué et sa famille, qui ont vu leur vie totalement bouleversée et hors de contrôle.

«Tu as laissé ma belle-mère comme voisine, la presse à la porte et la dette du Trésor», est la phrase qui a le plus endommagé la vie de Montserrat Bernabeu, devenue la protagoniste involontaire de la séparation controversée d’avec son fils avec le chanteur

Et c’est que la mère de Piqué est devenue la cible du ridicule, en plus du fait qu’ils ont dû endurer les fêtes que la Colombienne a faites pour son récent succès musical, en plus du mur qu’elle a construit sur la propriété de Ciutat Diagonal (Esplugues de Llobregat) reliée jusqu’à il y a quelques jours par un jardin.

La raison pour laquelle leurs enfants n’appellent pas les grands-parents des parents de Piqué

Maintenant, une nouvelle fléchette planifiée par le Colombien frappe exactement le cœur de Montserrat Bernabeu, 60 ans. Selon le magazine Lecturas, la Colombienne a demandé à ses enfants Milan et Sasha de ne plus appeler les parents de Piqué «avi» et «ona» (grands-parents en catalan), car cela la rend triste.

Des sources confirmées par la publication assurent que le co-directeur de la Fondation Guttman veut juste tourner la page et que tout se calme. En fait, il a demandé à son fils d’arrêter de provoquer des choses : «Ne la rends plus chaude. Nous devons couper cela», disent-ils, a-t-il déclaré.

Le médecin ne veut récupérer que ses petits-enfants avec qui jusqu’à présent elle entretenait d’excellentes relations.

«Lorsque Gerard Piqué voyageait pour le football et Shakira avec ses tournées, les enfants, bien qu’ils aient des nounous, finissaient toujours par dîner et faire leurs devoirs chez les grands-parents», ont rapporté des sources consultées par le magazine.

Montserrat s’est toujours battue pour une réconciliation entre le couple et c’est elle qui a fait la médiation entre Shakira et son fils afin qu’elle renonce à l’accord pour que les enfants voyagent à Miami avec leur mère.

«Chaque jour qui passe ici est une torture pour Shakira et il vaut mieux que les enfants aient un horizon vital et clair», ont été les mots qu’il a vraisemblablement utilisés pour convaincre l’ex-footballeur.