Shakira assiste aux funérailles du père d’un ami à Gérard Piqué

Selon une émission de la chaîne de télévision espagnole Telecinco, Shakira a récemment assisté à la veillée funèbre du père d’une de ses amies, Rossana Kluivert, épouse de l’ancien attaquant néerlandais du FC Barcelone, Patrick Kluivert.

L’un des participants aux funérailles a pris des photos attestant que Shakira était en deuil, triste et le cœur brisé, vérifiant que son ex, Piqué, ne voulait pas y aller et ne coïncidait pas. La relation est tellement rompue qu’ils ne veulent pas se rencontrer de nouveau.

«La visite de Shakira à l’enterrement est une visite marquante alors qu’on savait que Piqué était à un rendez -vous, elle est apparue à l’enterrement du beau-père de Kluivert qui a une amitié étroite avec Shakira et Piqué. Ils vivent très proches et passent beaucoup de temps ensemble. Il a rencontré de nombreux visages visibles de Barcelone et la femme de Kluivert. Cela a été son plus grand soutien. La chose surprenante est que Piqué n’y est pas. La relation entre les couples a été très étroite et il est normal que Shakira aille vers son amie par respect et affection», ont-ils expliqué lors de l’émission.

«Don Jorge Ana Lima, pendant tant d’années, nous avons vécu ensemble et partagé tant d’amour. Le cœur brisé, mais honoré de t’avoir eu comme beau-père. Jusqu’à ce que nous nous revoyions», a écrit Patrick Kluivert sur son compte Instagram officiel accompagnant une photographie où il est vu avec le père de sa femme.