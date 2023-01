Shakira à Piqué : «Même si quelqu’un nous a trahis, nous devons…»

La chanteuse colombienne a lancé 2023 avec une publication surprenante dans laquelle elle évoque la trahison de son ex-mari.

Shakira a mis fin à une année à oublier, une année 2022 marquée par sa séparation d’avec Gerard Piqué et par les déboires avec le Trésor qui la hantent encore aujourd’hui.

La Colombienne, oui, a encore une fois passé une excellente année sur le plan musical et souhaite que les choses continuent de s’améliorer, même si pour commencer l’année, elle a choisi de faire le point et a partagé un message incendiaire avec lequel beaucoup se souviennent de l’ancien footballeur du FC. Barcelone.

«Bien que nos plaies continuent d’être ouvertes en cette nouvelle année, le temps a les mains d’un chirurgien. Même si quelqu’un nous a trahis, nous devons continuer à faire confiance.

Face au mépris, continuez à vous valoriser. Parce qu’il y a plus de gens bien que d’indécents. Plus empathique que les indolents. Moins partent et plus restent à nos côtés», a écrit la femme de Barranquilla.

Nos larmes ne sont pas gaspillées, elles arrosent le sol où naîtra l’avenir et nous rendent plus humains, pour qu’au milieu du chagrin nous puissions continuer à aimer», a déclaré Shakira.

Plus d’un million et demi de personnes l’ont aimée en moins de dix heures et beaucoup ont également laissé des commentaires pleins d’amour pour la chanteuse. Parmi eux se trouve celui d’Antonela Roccuzzo, qui a partagé quelques cœurs après avoir lu le texte de Shakira.

Le déménagement à Miami, à risque

Après des mois de négociations, Shakira et Piqué sont parvenus à un accord il y a quelques semaines pour la garde de leurs enfants, Milan et Sasha, qui ont accompagné l’après-midi dernier leur père à la première attendue de la Kings League. Il semblait que tout était fait pour que la chanteuse et les petits déménagent à Miami, mais leur souhait va devoir être reporté.

Comme Laura Fa l’a révélé ce dimanche dans ‘Socialité’, l’état de santé délicat du père de Shakira l’empêche de déménager aux États-Unis pour l’instant.

Selon ses informations, la chanteuse devrait rester au moins jusqu’en juin prochain car elle aurait besoin d’un avion médicalisé pour transférer son père avec le moins de risques possible, et comme elle ne l’avait pas tout de suite, elle attendrait que ses enfants aient fini le cours à Barcelone.